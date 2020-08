Mida pakub Estonian Cupi eelviimane etapp ehk Jõulumäe maraton?

«Rada on sarnane eelmise aastaga,» ütles Jõulumäe maratoni eestvedaja Peeter Strikholm. «Ega meil trassi uuendusteks palju variante pole. Tuleb ära mahtuda Via Baltica magistraali ning Tolkuse raba vahele. Mida sa seal ikka välja nuputad... eks rajameister mõned kohendused alati teeb, aga suures plaanis on Jõulumäe Rattamaraton ikka Jõulumäe Rattamaraton,» filosofeerib Strikholm elutargalt, ent lisab seejärel kavalalt: «Sel aastal jäävad rajale mudaravila ja Metsaküla SPA. Kes sõitma tuleb, see näeb, millest jutt!»