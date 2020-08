Mis kirjutatakse sisse jalgpalluri lepingusse?

Ojamaa sõnul on need tavaliselt punktid, mille suhtes läbirääkimisi ei peeta. «Seda ju ei ole, et üritame klubiga arutada, et äkki võiks ikka väikese promilliga trenni tulla,» naerab agent.

Mujal riikides kipuvad läbirääkimised venima enamasti seetõttu, et lepingusse ei ole esialgu tingimusi piisavalt konkreetselt märgitud. «Probleem on enamasti see, et lepingusse pannakse sisse brutopalk. Mängija tahab aga ju teada saada, palju ta sellest kätte saab, brutonumbriga ei ole ju suurt midagi teha. Netopalk oleneb aga nii paljudest asjadest, et klubid ise ka tihtipeale ei tea, palju sealt lõpuks järele jääb,» selgitab Ojamaa.

«Selle, mis mängijale oluline on, saab tegelikult üldiselt ühe lehekülje peale panna: palk, lepingu pikkus ja see, millised klauslid on selle pikendamise osas. Kas korter on? Kes maksab kommunaalide eest?»

Tants palga ümber

Lepingu juures on üks kõige olulisem punkt mõistagi palk, mille suhtes võivad läbirääkimised pikalt kesta isegi siis, kui mõlemale poolele sobiv pakkumine on tehtud. «Isegi kui klubi pakub alguses normaalse summa, mis mängijale sobib, on minu töö seda numbrit ikkagi veel üles rääkida. Enamasti on muidugi nii, et kui mängija tahab 5000 euro suurust palka ja klubi on nõus seda pakkuma, siis piltlikult öeldes pakutakse alguses 3500, mina aga küsin 7000 vastu ja lõpuks jõuame sinna 5000 juurde kokku. Kui ma kohe alguses 5000 küsiks, siis klubi näeks, et ahaa, siin saame 4000ga hakkama.»

Vutisõbrad, kes on mänginud «Football Manageri» sarja arvutimänge, teavad hästi, et kui lepingu läbirääkimistel pole mängija madalama palgaga nõus, tasub tema agendile natuke suuremat kompensatsiooni pakkuda ja kontrahti sõlmimine kulgeb kohe libedamalt. Ojamaa sõnul võib see mingitel juhtudel nii olla ka päris elus.

«Kahjuks tean, et on agente, kes nii teevad. Ma ise olen aga sedavõrd aus inimene, et ma ei kujutaks ennast ette midagi sellist tegemas – et klubi võidab väiksema palga maksmise näol ja mina suurema kompensatsiooni näol, aga mängija kaotab palgas kõige rohkem. Isegi kui teeksin, siis ei saaks öö läbi magada, helistaks hommikul mängijale ja pakuks omast taskust seda raha, millest ta ilma jäi!»