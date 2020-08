Londoni Chelsea peatreener on veidi enam kui aasta olnud nende endinte tähtmängija Frank Lampard

Koroonaviirus on laastamas Inglismaa jalgpalli kõrgliigaklubi Londoni Chelsea ridasid. Mitmed Briti väljaanded teatasid neljapäeval, et kaheksa Chelsea mängijat on suunatud eneseisolatsiooni.