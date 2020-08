Jalgpalliliit motiveerib noori kohtunike ametis jätkama

Regioonijuhtide palkamine ning kohtunike arvu suurendamine on üheks eesmärgiks viisaastakuplaanis, mis on püstitatud kohtunike arengukavas. Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike osakonnas pakuvad regioonijuhtidele oma tuge peakohtunik Uno Tutk, kohtunike koolitusjuht Hannes Kaasik ning osakonna spetsialist, FIFA kategooria abikohtunik Neeme Neemlaid, kel on pikaaegne kogemus sarnaste ülesannete täitmisel. „Juuli lõpus oma tööd alustanud regioonijuhid on alustanud väga aktiivselt ning üks eesmärk, milleks oli kohtunike arvu suurendamine, on juba täidetud. 22.-23. augustini peeti neljas kohas koolituse esimene faas, kus olid ametis uued regioonijuhid ning Tartus viis koolituse läbi Premium liiga abikohtunik Egerd Pajustik. Kokku osales neis ligikaudu sada huvilist. Kui lisada juurde kevadel e-õppes osalenud inimesed, siis täitsime endale seatud eesmärgi ja isegi ületasime seda,» oli Neemlaid rahul.

Neemlaid rõhutab, et tähtis pole vaid koolitusel osalevate inimeste arv, vaid see, et nähakse perspektiivi ja huvi kohtunikutöö vastu ka tulevikus. «Teame, et mitmed osalejad tunnevad lihtsalt huvi reeglite vastu või plaanivad teenindada väiksemaid mänge klubitasandil. See on loomulikult väga positiivne, kuid peame tagama selle, et suuremate ambitsioonidega alustavatel kohtunikel oleks tugiisik, kes aitaks ka esimeste raskuste tekkimisel. Olulisel kohal on see, et esimesel aastal kohtunikutööd alustav mees või naine ei kaoks meie jaoks talveperioodil ja leiaks motivatsiooni ka uuel aastal jätkata. Eelmiste aastate statistika on näidanud, et see periood on meie jaoks kõige kriitilisem,» selgitas Neemlaid.