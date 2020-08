Soome meisterklubiga liitus järjekordne eestlane

36 korda Eesti koondist esindanud Pikk liitus klubiga, kui Soome meistriliigas on mängitud 11 vooru. Pika leping kehtib esialgu käimasoleva hooaja lõpuni.

«Mul on väga hea meel, et olen nüüd siin. Teen endast kõik, et aidata klubil Soome meistritiitli kaitsta,» vahendab Pika sõnu meeskonna kodulehekülg.