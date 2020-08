Kas Hamilton väljendab USA sporditähtedele solidaarsust?

Pühapäeval toimus Milwaukee lähedal Kenoshas intsident, mille käigus tulistas politseinik seitse lasku 29-aastase mustanahalise mehe Jacob Blake’i selga. Autos, milles tulistamine juhtus, oli kolm Blake’i last. Pärast tulistamist on paljud korvpalli, pesapalli ja jalgpalli kohtumised USA-s tühistatud või edasi lükatud.

«Kahjku, et seal peavad taolised teod toimuma, et tähelepanu saada. Kuid sellised need lood Ameerikas on ja ma arvan, et kui minagi võistlust boikoteeriksin, siis sel poleks erilist mõju,» vahendas BBC Hamiltoni sõnu.