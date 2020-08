Saskia Alusalu: kui sa enne inimene ei ole, siis ükski medal ei tee sinust seda

Alusalu arvab, et sportlase rolli taga peab olema alati inimene. «Kui sa enne inimene ei ole, siis ükski medal ei tee sinust seda. Minu jaoks on ikkagi see küsimus: kas sa oled inimene või mitte? Alles selle järel tulevad kõik muud asjad - rollid, saavutused.»

Sportlasena on oluline oskus aja efektiivne kasutamine. «See on meie enda valik, kas me võtame millekski aega või mitte. Ei saa öelda – ma ise ütlen ka –, et mul pole aega olnud raamatuid lugeda. Tegelikult ma valetan iseendale. Ma pole lihtsalt võtnud seda aega. Olen nende päevade jooksul pannud prioriteediks midagi muud. See on kõik enda valikute küsimus.»

Et olla oma tegemistes edukas, ei tohi karta läbikukkumist. «Kõik õppetunnid on antud põhjusega. Paratamatult ebaõnnestumisi analüüsid rohkem kui õnnestumisi. Õnnestumise üle oled lihtsalt õnnelik. Ebaõnnestumise osas teed mingi analüüsi ja õpid rohkem,» tõdeb Alusalu.

Tema sõnul on oluline, et inimesed oleksid füüsiliselt aktiivsed ja hea tervise juures. "Kõikidest ei pea sportlast kasvama. Lihtsalt see, et olla sportlik, terve ja liikuda - see on oluline sõnum, mida edasi kanda.»