Rapla tõi tagaliini dirigendiks Slovakkia koondise noore mängujuhi

22-aastane tagamängija on vaatamata noorele eale esindanud juba Horvaatia, Itaalia ja Poola meistriliiga klubisid.

Rapla meeskonna peatreeneri Toomas Annuki sõnul on tegu mitmekesise ja loova mängijaga, kes tegutseb võistkonna huvides. «Tugevustena saan esile tuua hea pallivaldamise ning sööduoskuse, mis võimaldavad skoorida mitmel erineval moel – kas siis ise rünnates või pick and rolli olukordi mängides, aga samuti õigeaegselt kaaslasi leides,» sõnas Annuk ning lisas, et mängija füüsilised eeldused lubavad loota ka mitmekülgset kaitsemängu.