Jüri Vips sai viimaks F2-sarjas kihutada, tema meeskonnakaaslane jäi koroonakahtluse tõttu vabatreeningult kõrvale

«Meil pole testimiseks olnud mitte ühtegi võimalust,» ütles Vips Red Bulli juuniormeeskonna kodulehe vahendusel. Esimest korda sai eestlane vormel 2 autot proovida just tänasel vabatreeningul.

Vipsi tänavune põhifookus pidi olema suunatud Jaapani Super Formula sarjale, kuid koroonaviirusest tingitud reisipiirangute tõttu on tal tõusva päikese maale pääsemine raskendatud. Nii alustas Vips hooaega augusti alguses FIA vormel 3 Euroopa regionaalses meistrisarjas (FREC), kus sõitis Soome meeskonna KIC Motorsport ettevalmistatud vormeliga.

Nädal tagasi teatas aga vormel 2 sarja meeskond DAMS, et Vips liitub nende tiimiga järgmiseks kolmeks etapiks. Põhjus selles, et nende indoneeslasest sõitja Sean Gelael ei saa seljavigastuse tõttu vähemalt kuus nädalat vormelisse istuda. Tema meeskonnakaaslaseks on Dan Ticktum, kes pidi koroonaviiruse kahtluse tõttu vabatreeningult eemale. Hetkel ootab ta oma testitulemust ja seejärel otsustatakse tema edasine saatus.