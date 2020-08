Messi üleminekusaaga võtab järjest kuumemaid pöördeid

Hispaania meedia andmetel on Inglismaa tippklubi valmis loobuma mitmest tähtmängijast ja pakkumas Barcelonale veel lisaks 100 miljonit eurot. Kokku teeniks Kataloonia hiid raha ja mängijate kogusummas lausa 250 miljonit eurot.

Sisuliselt murraks see ka läbi aegade suurima ülemineku maksumuse, mida hetkel hoiab Pariisi Saint-Germaini superstaar Neymar 222 miljoni euroga. Just sellise summa teenis Barcelona 2017. aastal tehtud müügist. Nüüd on võimalus taas suur amps hammustada.