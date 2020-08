Topelt mõõduvõtt Jõulumäel lõppes Loo ja Uibokandi võitudega

«No täna oli ikka üpris raju sõit, Gerdiga koos panime kohe alguses gaasi põhja. Noor lätlane ilmus mingi hetk meile taha, aga muidugi kukkus kohe hädaldama ka, et tema ees tööd teha ei jaksa. Mäefinišiks oli poiss küpse. Gerdiga vaheldumisi tegime tööd ja kusagil 8 kilomeetrit enne lõppu juhtusin mina nii-öelda mudaravila singlil ees olema. Silmanurgast nägin, et Gert takerdus hetkeks. Panin kohe gaasi põhja ja kütsin, nii et silme ees must. Ära kestsin õnneks», naeris võidumees finišis. Gert Jõeäärele jäid aga lohutuseks sarja kolm erinevat liidrisärki selga. Sarja üldliidriks tõusis täna kolmandana lõpetanud Peeter Tarvis