Ojaloo tahtis algselt rekordvõistluse vahele jätta: väsimusest pole enam märkigi

Isiklikku rekordit enam kui kolme meetriga parandanud 30-aastase Ojaloo hinnangul ei erinenud rekordi heide teistest katsetest. «Kui kohtunikel ja publikul tõusid käed püsti siis ma mõtlesin, et «vau, see võib mu rekordiparandus olla.» Pidasin silmas isikliku rekordit, ma ei mõelnud üldse Eesti rekordi peale. Aga siis kui see number hakkas seitsmega, siis ma rohkem isegi ei kuulanud. Pärast nägin, et see oligi 71.50,» rääkis Ojaloo laupäeval Postimehele antud intervjuus.