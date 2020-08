Eesti koondislane läheb Prantsusmaale teisele katsele

Kullerkann läks Prantsusmaale sama klubi juurde ka eelmisel kevadel, ent jäi siis kooronaviiruse tõttu lõksu ja trenni teha naiskonnaga ei saanudki. «Loodan, et seekord saan mängida ka ja asi nii hulluks ei lähe. Samas on olukord keeruline ja seetõttu on ka teistsugune tunne, kui oleks ehk tavaolukorras. Aga loomulikult on mul hea meel sellisel tasemel klubiga liituda,» sõnas võrkpallur, kelle vastu oli suve jooksul huvi mitmelt poolt, ent konkreetseks asjad ei läinud.

«Pigem olin valmis ka Eestis TalTechis mängima, kui Prantsusmaale poleks saanud. Eeldasin, et mingi pakkumine tuleb, aga et just Le Cannet´, seda pigem mitte. Ei tahtnud suuri ootusi endale panna. Koht on tuttav ja peatreener samuti, ses osas on kindel tunne,» rääkis Kullerkann.