Denis Grabe suutis koduvõistlusel konkurendid selja taha jätta

«Turniir oli taas hästi korraldatud ja tore on kodusel suurturniiril olla poodiumi kõrgeimal astmel. Võit on seda magusam, et tegemist oli ju üle poole aasta esimese turniiriga», ütles Grabe.

Tulenevalt pandeemiast on turniiril osalejate arv tagasihoidlik. Samuti on osalejaid vaid viiest riigist. «Kui eelmisel aastal oli võistlejaid 90, nende hulgas ka maailma edetabeli liider, ning esindatud oli 13 riiki, siis nüüd on turniiri tase küll tagasihoidlikum kuid kindlasti on tegemist kõrgetasemelise turniiriga», sõnas turniiri korraldaja Kalevi Piljardikooli esindaja Kristjan Kuusik.