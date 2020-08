Sakhiri GPks ristitud raja pikkus on 3543 meetrit ning võidusõit koosneb tervelt 87 ringist, mis on pika puuga selle hooaja kõrgeim arv. F1-sarja ühe ninamehe Pat Symondsi sõnul võib kvalifikatsiooni parim ringiaeg olla vähem kui 54 sekundit.

«Tundsime, et Bahreinis on võimalik kasutada midagi täiesti teistsugust. Ring on lühike, väga kiire ja tavapärasest erinev väljakutse. Oleme päris kindlad, et see toob meile põneva võidusõidu. Tahtsime fännidele pakkuda midagi teistsugust ja usume, et oleme sellega hakkama saanud,» ütles Symonds.