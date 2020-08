«Minu arvates peaks Petter endale seadma uue ja inspireeriva eesmärgi. Autoralli võiks olla tema jaoks hea. Seal peab treenima, see on põnev, vaheldusrikas, kiirused on suured ning seal on ka ilusaid naisi. Kõik asjad on ühes pajas,» ütles 39-aastane Jauhojärvi. Naljaga pooleks öeldes andis ta Northugile tõeliselt soomlasliku soovituse, kuna meie põhjanaabrid on ju vana rallirahvas.