201 cm pikkuse ja üle 140 kg kaaluva vägilase parimaks tulemuseks jäi teises voorus heidetud 22.72, mis pole kuigi kaugel Crouseri sel suvel tõugatud isiklikust tippmargist – 22.91. Maailmarekord on 1990. aastast Randy Barnesi nimel ja on nii heast klassist kui 23.12.

Enne Crouserit on kergejõustikumaailm näinud vaid üht kuulitõukajat, kes on võistlusel suutnud igal kuuel katsel saada kirja vähemalt 22 meetrit. Selleks on itaallane Alessandro Andrei, kes sai üliharuldase saavutusega hakkama 1987. aastal.