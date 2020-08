Urmo Aava palve: ärge suhelge MM-rallil sõitjatega

«Mida ma panen kõigile südamele – kui keegi märkab sõitjat kasvõi tee ääres seismas, siis nendega ei tohi suhelda,« lausus Aava intervjuus ERR-ile . «See on jällegi riskikoht.»

Autoralli MM-sari jätkub 4.-6. septembrini Lõuna-Eestis kihutatava Rally Estoniaga. Tegemist on esimese korraga, kui Maarjamaa võõrustab rallimaailma koorekihti. Koroonakriisi tõttu müüdi publikule 16 000 rallipassi. Tõsi, see on parem kui mitte midagi, sest näiteks Türgis ei pääse raja äärde ükski pealtvaataja.