Kõige raskem on olnud järgida koroonaviiruse takistamise protokolle. Meil on meeskonnas palju inimesi ja väga raske on olnud testida kõiki inimesi Saksamaal, saada kätte nende tulemused ja siis testida kõiki uuesti Eestis. Aga praegu on reeglid sellised ja keegi ei tee meile erandit, sest tegeleme mootorispordiga.