Ironman toob nädalavahetusel muudatused Tallinna ja selle lähiümbruse liiklusesse

5.-6. septembril tasub Tallinnas ja lähiümbruses liiklemisel olla tähelepanelik, sest võistlustega seoses on piiratud nii parkimist, autoliiklust kui muudetud ka ühistranspordi sõidugraafikuid. Radade ületuseks tuleb paiguti ooteajaga arvestada ka jalakäijatel. Korraldajad kinnitavad, et kõik elanikud pääsevad kindlasti koju ja ka kodudest välja liikuma, siiski palutakse arvestada võimaliku ooteajaga ning järgida liiklusreguleerijate märguandeid. Võimalik lisaooteaeg on kuni 60 minutit.