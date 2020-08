Tallinna Kalev vallandas peatreeneri

«Anname teada, et praeguse esindusmeeskonna peatreeneri Liivo Leetma ning Kalevi klubi teed on läinud lahku. Uue peatreeneri kohustused võtab üle senine abitreener Dmitrijs Kalašnikovs,» andis meeskond ühismeedia vahendusel teada.

Tallinna Kalev on on Premium liigas kogunud 19 mänguga kaks võitu, kolm viiki ja 14 kaotust. Tabelis on neil kirjas üheksa punkti ja sellega ollakse viimasel kohal.