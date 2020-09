Nurme katse valgusjänese abil rekordit purustada ebaõnnestus

Eesti Kergejõustikuliidu tehnilise komisjoni esimehe ja staažika kergejõustikukohtuniku Peeter Randaru sõnul on Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu võistlusmääruste 2019.a. novembris jõustunud redaktsioonis võistlejate lubatud ja keelatud abistamist käsitlevat määrust TR 6 täiendatud punktiga 6.4.8. Kõnealuse täiendusega lubatakse kasutada eesmärgiks seatud jooksuajale vastavat jooksutempot tähistavaid valgusseadmeid. Seega on nüüd legaliseeritud seni keelu all olnud «valgusjänese» kasutamine võistlustel, seda ka rekordiürituste puhul, kinnitas Randaru.

Tänase võistlusega ka Tallinna Maratoni virtuaaljooksu «maratoni kombot» alustav Nurme oli rekordi püüdmise suhtes optimistlik: «Minu suvine staadionihooaeg on võtnud huvitavaid pöördeid. Suve lõpuks sain niivõrd heasse vormi, et mõtlesin sellest mingi märgi maha jätta. Nii sai plaani võetud osaleda 5000 m jooksu Eesti siserekordi üritusel. Konkurendiks on Mukunga ning tempotegijaks Kaarel Lilleoja. Lisaks aitab tempot hoida elektrooniline tempomeister, mis on reeglipärane abivahend,» kinnitas Eesti hetke parim pikamaajooksja, kes soovib rekordjooksuga panna hea aluse virtuaalselt joostava Tallinna Maratoni «kombo» kiirele ajale, et alistada seal oma pearivaal Roman Fosti.