Nõmme mängijad rikkusid karantiinireegleid, jalgpalliliit asub päästma nende hooaega

Jalgpalliliidu kriisikomisjoni liikme Mihkel Uibolehe sõnul võtab EJL viiruse leviku takistamist väga tõsiselt. «Kui seni on meeskonnas toimuvat korraldanud klubi, siis kuna olukord on eskaleerunud, võtab jalgpalliliit selle kriisi juhtimise üle,» ütles Mihkel Uiboleht. Jalgpallurid tunnevad end hästi ja viibivad isolatsioonis.

Täna toimunud pressikonverentsil ütles Uiboleht, et Nõmme Kalju mängijad olid küll suunatud karantiini, kuid kõik ettenähtud reeglid polnud täidetud. «Kui seni oli klubi hotellis karantiinis, siis tegelikult olid nad paraku hotellis omavahel kokku puutunud, mis ei ole isolatsioonireeglitega kooskõlas. See omakorda suurendas viiruseleviku tõenäosust klubisiseselt,» ütles Uiboleht intervjuus Postimehele.

Laupäeval toimub Tallinnas Rahvuste liiga kohtumine Eesti ja Gruusia vahel. Uibolehe sõnul jätkatakse praegu mänguks ettevalmistamisega ja kõik sujub plaanipäraselt. «Koondis on täiesti eraldiseisev asi. Tulebki aru saada, et mida Nõmme Kalju on teinud, see ei puutu koondisesse. Tuleb joon vahele tõmmata, sest ühtegi Kalju mängijat koondises ei ole,» ütles Uiboleht.