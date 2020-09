Kalev/Cramoga liitus pikemat kasvu ameeriklasest tagamängija

26-aastane ja 192 cm pikkune tagamees mängis aastatel 2012-16 Nevada ülikoolis, kust kuulsamatest mängumeestest on läbi käinud NBA tsenter JaVale McGee, mängujuht Ramon Sessions ja äär Luke Babbitt. Treeneriks oli tal kolledži ajal kunagine Sacramento Kingsi ja Golden State Warriorsi juhendaja Eric Musselman, kirjutab BC Kalev/Cramo oma kodulehel.

BC Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok: «Kuna meie tagamängijatekolmik (Sten) Sokk, (Marcus) Keene ja (Janis) Kaufmanis on korvpalli mõistes pigem lühikesed tagamehed, siis otsisime tüübilt mängijat, kes oleks tagaliinis kasvult pikem. Mängijaomadustelt otsisime ründavat tüüpi, nii-öelda defense breaker’it. Need omadused on Colemanil olemas. Lisaks toob ta platsile kiirust ja energiat nii rünnakul kui kaitses,» ütles Reinbok meeskonna kodulehe vahendusel.