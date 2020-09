Jalgpallikoondise koroonarisk pole olematu, kuid kehtivad väga karmid reeglid

«EJL tellis esmaspäeval omal initsiatiivil Nõmme Kalju kordustestimise. Teisipäeva hommikul oodati testide tulemusi ja paraku on hetkeseisuga lisandunud neli positiivset proovi. Siis oli meil selge, et olukord on halb ja on väljunud klubi kontrolli alt. Jalgpalliliit pidi kriisijuhtimise võtma endale. Praktikas tähendab see, et kui seni juhtis ja määras võistkonna liikumisi klubi, siis nüüd teeb jalgpalliliit seda ise. Kui seni oli klubi hotellis karantiinis, siis tegelikult olid nad paraku hotellis omavahel kokku puutunud, mis ei ole isolatsioonireeglitega kooskõlas. See omakorda suurendas viiruseleviku tõenäosust klubisiseselt,» selgitas Uiboleht olukorda Postimehele.

«EJL eesmärk on tagada, et edasi toimuks reaalne isolatsioon. Anname enda pooltvälja korralduse, et kõik need mängijad peavad minema isolatsiooni eraldi ehk siis individuaalselt. Isolatsioon tähendabki, et sa ei puutu teistega kokku ja sulle tuuakse toit ukse taha. Jah, sa võid üksinda joosta kuskil, aga see on ka kõik. Sa pead istuma kodus. Selle me nüüd oma sekkumisega klubis tagame.»