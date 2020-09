Nõmme Kalju president: me pole karantiinireegleid rikkunud, veel eile saime jalgpalliliidult kiita

Kui mõnda aega püsiski Kaljus olukord kontrolli all, siis täna saabus teade, et võistkonnas on nakatunute arv kasvanud juba seitsmeni. «Kui seni on meeskonnas toimuvat korraldanud klubi, siis kuna olukord on eskaleerunud, võtab jalgpalliliit selle kriisijuhtimise üle,» ütles jalgpalliliidu kriisikomisjoni liige Mihkel Uiboleht.