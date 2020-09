Jalgpalliliit nõuab kogu Nõmme Kalju meeskonna isoleerimist

Seoses tekkinud olukorraga saatis EJLi peadirektor Tõnu Sirel täna Nõmme Kaljule kirja, milles selgitab, et EJL soovib minimaliseerida nakkuse edasist levikut Kalju meeskonna sees ja vältida selle kandumist meeskonnast välja.

«Nõuame viivitamatult kõikide alates 20. augustist 2020 võistkonnaga kontaktis olnud mängijate, treenerite, abipersonali ja klubi töötajate personaalset isoleerimist,» seisab Sirel kirjas. «Personaalne isoleerimine tähendab, et isikud paigutatakse elamispindadele, kus nende võimalik kokkupuude teiste isikutega on välistatud. Isikute varustamisel toiduainete ja muu vajalikuga lähtuda terviseameti juhenditest. Mistahes meeskondlikud ja muud treeningud (välja arvatud negatiivse koroonatesti andnud mängijate individuaalsed treeningud) ja mängud on isolatsiooni ajal keelatud.»