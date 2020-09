Esmakordselt sisetingimustes 5000 meetrit jooksnud Patjuk püstitas Eesti rekordi

Naiste 5000 meetri jooksu Eesti rekord oli varasemalt ajaga 17.11,8 Kadri Kelve nimel ja on püstitatud Ameerika Ühendriikides Lincolnis 2003. aastal. Rekordit püüdnud Jekaterina Patjuk polnud sisehallis sellel distantsil varem võistelnud. Tartus märgiti tema ajaks 16.45,1, välitingimustes on tema isiklik rekord kuus aastat tagasi Tallinnas joostud 15.54,94.

Eesti parim naispikamaajooksja kinnitas, et võtab rekordiüritust tõsiselt: «Kiire tempoga 5000 meetri jooks käesoleval perioodil on väga sobilikuks pingutuseks valmistumisel Eesti kümne kilomeetri maanteejooksu meistrivõistlusteks ja oktoobris toimuvateks poolmaratoni maailmameistrivõistlusteks. Ja lisaks meeldib mulle väga treenida ja võistelda ülikooli kergejõustikuhallis,» sõnas enne võistlust Jekaterina Patjuk.

Pärast rekordit oli Patjuk mõistagi rahul, kuid kinnitas, et konkurentide olemasolul oleks võinud aeg olla veelgi parem. Ta kinnitab, et häid aegu võib ka järgmistelt võistlustelt oodata, kuna vormikõver on suhteliselt hea ja võrreldes eelmise hooajaga kindlasti parem.