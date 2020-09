Ühisliiga üks kõvemaid kolmesemehi jäi Kalev/Cramosse

Veel ei oska Kitsing oma kogemustele toetudes öelda, kas uue hooaja Kalev/Cramo koosseis saab olema sama konkurentsivõimeline kui viimasel kahel hooajal: «Kuna välismaalastest on hetkel kohal ainult Janis (Kaufmanis), on kogupilti raske hinnata. Aga trennides käib kõva töö ja mehed on pärast pikka pausi tahtmist täis.»

Kalev/Cramost on läbi aegade läbi käinud arvukalt Eesti koondislasi. Uuel hooajal teevad tiimis debüüdi kaks uuema generatsiooni rahvusmeeskonna pikka Rauno Nurger ja Kregor Hermet. Neist viimane on suur äär, kelle mängustiili võib võrrelda Kitsinguga: mõlemal on hea viskekäsi, mis teev nad ohtlikuks korvist eemalt.

Kas Kitsing on valmis, et koondisekaaslase Hermetiga tuleb «number nelja» peal hakata minutite nimel kõvasti võitlema? «Mõnus võitlus ja konkurents on alati hea ning viib edasi. Kindlasti ma noorele mehele midagi lihtsalt ei anna ja usun, et see on ka vastupidi nii ning tähtis, et kõik terved püsivad,» vastas ta.