Eesti MM-ralli debüüdil kohtuvad maailma parimad sõitjad ning isejuhtivad masinad

Ettevalmistused sellel nädalavahetusel toimuvaks WRC etapiks on täies hoos. Korraldajad annavad endast parima, et etapp toimuks kooskõlas koroonaviirusest tulenevate ettekirjutustega ja kõik rallifännid üle maailma saaksid olenemata keerulisest olukorrast osa turvalisest ning meeldejäävast üritusest, seisab pressiteates.

«Sellises mastaabis ürituse korraldamine meie pisikeses riigis nõnda lühikese ajavaruga on kindlasti nii väljakutse kui ka erakordne võimalus samaaegselt. Meile anti võimalus ja see on usaldus, mida peame tõestama nii Eesti riigi kui MM-sarja promootori ja Rahvusvahelise Autoliidu FIA ees», ütleb Rally Estonia direktor Urmo Aava.

Olgugi et Rally Estonial on ürituse korraldamiseks olnud vaid 63 päeva, on korraldusmeeskond võtnud südameasjaks lisaks mootorispordi võludele tuua rahvani ka pilguheit Eesti kultuuri ja olemusse.

«See on ühtlasi võimalus läbi teleülekannete viia pilt Eestist üle 100 miljoni televaatajani. Ja me ei näita ainult seda, mis toimub rallil vaid palju enam,» lisab Aava.

Otseülekanne viib vaatajad üle maailma rallikatsetele kurvilistel kruusateedel, kuid ühtlasi tutvustab neile kodumaiseid tehnoloogialahendusi. Näiteks teenindab Eesti Rahva Muuseumis (ERM) asuvat meediakeskust täiselektriline Eestis toodetud ning arendatud isejuhtiv Auve buss.

Projekt sai alguse koostööst Tallinna Tehnikaülikooliga. Tänaseks on bussid võrsunud tänavalegaalseteks sõiduvahenditeks, mis teenindavad praegu inimesi Eestis ning Soomes. Sõiduki eesmärgiks on täiustada ühistranspordivõrgustikku, teenindades viimast miili.

Ralli ajal demonstreerib Iseauto oma autonoomse viimase miili lahendust meediale ning ühtlasi on osa ERMi välja pandud näitusega, mille eesmärgiks on tutvustada Eesti autotööstuse ajalugu.