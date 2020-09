Ott Tänak Eesti MM-etapi eel: kahtlane, kas Soomes suudaksime Toyotat edestada

Avaldame DirtFishi intervjuu.

Kui palju olete saanud Hyundai i20 masinaga kruusal sõita?

Sain Soomes [juunis kaks päeva] testida ja hiljem võistlesin Eestis kahel korral. Kõik on hästi. Jah, tegemist oli testiga ja testvõistlusega, aga tunnen end autos hästi.

Kui palju Lõuna-Eesti ralli ajal muutusi tegite?

Seadeid ma ei muutnud. Nagu ütlesin, siis olen pärast pausi päris palju sõitnud. Saame üha rohkem seadetest ja detailidest aru. Praegu käib suures osas peenhäälestamine. Suuri muutusi enam ei tule.

Kas saite sellelt võistluselt palju teada?

Muidugi, me saime endiselt uut infot. Õnneks tingimused ka muutusid, vahepeal sada isegi vihma, nii et see aitas õppimisele kaasa. Nüüd on aeg kogu info kokku võtta ja teadmisi võimalikult hästi ära kasutada. Järgmistel kiiruskatsetel pole meil enam aega nuputada, peame märki tabama. Parandused tuleb ära teha ralli eel.

Kas tunnete end neil teedel autos mugavalt?

Masin on üleüldiselt paremaks läinud. Saan öelda, et tunnen end ka neil teedel juba päris hästi. Ütleme nii: ma pole praegu kindel, et edestaksime Soomes Toyotat. Loodetavasti tulevaks aastaks oleme piisavalt arenenud, et ka seal neile vastu saada.

Teame, et Toyota on sellistel teedel olnud väga-väga tugev. See tähendab, et peame kõvasti vaeva nägeva, peame vaatama reaalselt pilti. Aga usun, et kogu tiim on väga motiveeritud tööd tegema ja autost maksimumi välja pigistama.

Kelle aegu laupäeval, pärast esimest pikemat kiiruskatset jälgima hakkate?