Rally Estoniale võib tulla tuhandeid sõnakuulmatuid, kes seisavad silmitsi karmi karistusega

Kuigi Rally Estonia korraldajad on kõikvõimalike kanalite vahendusel piletita fännidele südamele pannud, et nad ei tuleks nädalavahetusel ralliradade äärde, prognoosib politsei- ja piirivalveamet (PPA), et üleskutset võib eirata isegi kuni 6000 fänni. Halvimal juhul võib sõnakuulmatut ees oodata 9600-eurone rahatrahv või 48 tundi vabadusekaotust.