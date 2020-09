2005. aasta lõpus loodud RedGrey Team (endise nimega MM Motorsport – H. L.) on aastate jooksul tõusnud rallimaailmas üha rohkem hinda. Võistkonnale aitab sisse vaadata tegevjuht Juss Roden, kes on tiimiga seotud esimestest päevadest saati.

Viimased umbes 15 kuud on RedGrey Teami toonud kamaluga uusi tuuli. Esmalt teatati mullu aprillis, et tiimi omanikeringiga on liitunud Ott Tänak. «Lõin 2013. aastal oma võistkonna (OT Racing – H. L.),» vahendas saarlase sõnu MM-sarja koduleht, «aga koostöö Markkoga on palju efektiivsem kui asju eraldi teha. Olen terve elu rallis olnud ja pärast sõitjakarjääri lõpetamist tahan sel alal edasi töötada.»