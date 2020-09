Rallisõitja karjääris on olulisel kohal kogemus. Täpselt sama kehtib rallide korraldamise puhul. Rally Estonia meeskonnal on seda üksjagu, mistõttu kulges teede ettevalmistamise protsess tänavu peavaluta.

2020. aasta Rally Estonial sõidetakse 232 kiiruskatse kilomeetrit. Et katsed läbitakse kaks korda, tähendab see korraldajatele, et teede kvaliteet tuleb tagada 116 kilomeetril. Suurem töö on tegelikult tehtud juba eelnevate aastate jooksul: tänavu tuli korrastada üksnes 28 kilomeetri jagu teid.