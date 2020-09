Lõuna-Eesti lennuliiklus on Rally Estonia ajal tihe

«Hetkel on avalduse teinud kümme kommertskopterit. Me ei saanudki väga palju rohkem lubada. Lisaks veel riiklikud ja kõik muud teenindavad kopterid ning muidugi WRC TV helikopter. Siin on ka märkimisväärne tõus,» rääkis Rally Estonia direktor Urmo Aava Kanal 2 «Reporterile» tuues välja, et vastavat volitust omamata pole näiteks droonide lennutamine rallipiirkonnas lubatud. «Teistpidi tuleb siin olla hästi tähelepanelik. Kõikidele rallifännidele ja piirkonnas viibijatele tuletan meelde, et perimeetris kehtib drooni lennutamise keeld.»