Serviti oli Tapaga hädas, Kehra alistas rabedas mängus Viljandi

Artur Morgensoni tabamuse järel juhtis Tapa 3:1 ja napp edu või viiginumbrid püsisid 20. minutini. Siis viskas kogenud Henri Sillaste 70 sekundiga kolm väravat ja Serviti põgenes eest. Vaheajaks juhiti 13:9, kuid teist poolaega alustati kahemehelises vähemuses. Ivary Volkovi kolm järjestikust väravat vähendasid 33. minutil vahe minimaalseks – 14:13.

Peagi sai Serviti uuest neljaväravalise edu ja ehkki tapalased võitlesid kodupubliku marulise toetuse abil hästi, lähemale kui kaks väravat vastasele ei saadud. Serviti võttis lõpuks 25:21 võidu, mille heaks Sillaste viskas kaheksa, Celminš viis ja Mathias Rebane kolm väravat. Kaotajatel tabas Volkov viis ning Martin Adamson ja Marten Saar neli korda.

«Kerget mängu ei oodanud ja seda ka ei tulnud. Kaitsega võime küll rahule jääda, kuid rünnakul olime kehvakesed. Tagaliin peale Celminši ei toiminud nii nagu vaja ja realiseerimine oli nõrk. Tapa on veelgi võitluslikum kui mullu ja mängib suure tahtmisega,» tunnustas Serviti peatreener Kalmer Musting vastaseid.

«Hea kaotus on parem kui kehv võit!» arvas tapalaste juhendaja Elmu Koppelmann. «Individuaalselt meisterlikkuselt jäime alla, aga võitlesime hästi. Kogenud mehed, eriti just Mikola Naum olid head, aga ka noored – näiteks Morgenson ja Saar – tegid ilusaid liigutusi. Oleme õigel teel, ent perspektiivi arenemiseks on piisavalt.»