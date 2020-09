«Ta oli üks Suurbritannia parimaid kaardilugejaid,» meenutas Evans videos. ««Beef» lahkus meie seast 2005. aastal, mil luges kaarti Markko Märtinile. Ma ei liialdada kui ütlen, et «Beef» ei olnud tähtis kuju vaid briti rallifännidele vaid ka eestlastele. Just seetõttu ongi 2006. aastal siia püstitatud imeline mälestuskivi. Siin on kirjas, et ta tähendas Eestile väga palju ja sel nädalal tuleb WRC-sari Eestisse, mis oleks Parkile väga palju tähendanud. Täna oli see õige päev, et oma vanale sõbrale jälle «tere» öelda,» ütles Evans videos.