31-aastane Bale pole viimastel aastatel Reali põhimeeskonnas väga palju mänguaega teeninud. Tänavu sai mees võimaluse joosta platsile 20 kohtumises, mis on tema tasemel mängija kohta ilmselgelt liiga vähe.

Bale enda sõnul on ta meeskonna juhtkonnaga mitmeid kordi arutanud võimalusi uue koduklubi leidmiseks. Waleslane väljendas selgelt, et ei soovi enam Hispaanias mängida, kuid klubi on kõik ülemineku pakkumised tagasi lükanud.