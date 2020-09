Peaminister Jüri Ratas: loomulikult on olemas võimalus, et Rally Estonia toimub pealtvaatajateta

Valitsuse pressikonverentsil uuriti Eesti peaminister Jüri Rataselt, et kas rallisõbrad võivad rahulikult minna Rally Estoniale kohale. «Loomulikult on olemas võimalus, et WRC-ralli toimub publikuta. Peame sellega arvestama viimase minutini. Eile teatasid ürituse korraldajad, et kaks ja pool tundi enne hakatakse alles publikut raja lähistele lubama. Täna töötame ikkagi sedasi, et väga piiratud hulgas pealtvaatajaid saavad konkreetsete reeglite järgi neid kiiruskatseid vaadata,» teatas peaminister.

Rallikorraldajad on ühe reeglina kohustanud pealtvaatajaid kandma maske. Lisaks on pealtvaatajad jaotatud erinevatesse vaatealadele, et võimalikult palju hajutada 16 000 fänni.