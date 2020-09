Rapla tõi Lätis väärt täienduse

Suure ääremängija kohale toodud lätlase vastu oli huvi juba mullu. AVIS Utilitas Rapla peatreeneri Toomas Annuki sõnul on nad igal hooajal proovinud hoida joont, et meeskonnas on vähemalt üks Läti korvpallur, kes on tuntud oma kõrge tööeetika poolest. Ta lisab: «Robertsi toomist kaalusime pikalt juba eelmine suvi ning tegime toona korraliku taustauuringu läbi tema eelnevate treenerite, kes kõik kinnitasid, et tegemist on mitmekülgsete oskuste ning motiveeritud ja võitlusliku mängijaga.»