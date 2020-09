Williamsi perekond astub legendaarse vormelitiimi juhtimisest tagasi

Möödunud kuul andis Williamsi perekond teada, et on samanimelise vormelimeeskonna müünud USA investeerimisfirmale Dorilton Capital. Nüüd andis perekond teada, et tiimijuht Sir Frank Williams ja tema tütar, meeskonna asejuht Claire Williams, astuvad pärast Monza ringrajal sõidetavat Itaalia GPd tiimi juhtimisest kõrvale.