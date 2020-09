Noored Soome rallitähed valisid elu siinpool lahte

Suninen tegi sedaesimesena, kolides Eestisse enne möödunud jõule. 26-aastase soomlase sõnul oli tal validamitu riiki, kuid lõpuks langes kaalukauss Eesti kasuks. «Siin on kergem olla profisportlane kui Soomes. Mulle meeldivadsiinne kultuur ja avalikud teenused. Eestis on palju vähem paberimäärimist ja bürokraatiat. Lisaks jõuan siit paari tunniga Soome, kus elab mu pere.»

Tänavu esimest aastat WRC-autoga võistleb 19-aastane Rovanperä tunnistas, et Maarjamaa oli tallemugav valik. «Kolisin siia aasta alguses. Toyota rallitiim asub Tallinnas ja mul on siin lihtsam tööd teha, kuna olen meeskonnale lähemal. Seni olen Eestis elamist nautinud ja kõik on hästi läinud.»