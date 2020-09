Vipsi suur võimalus F1-te pääsemiseks? FIA plaanib superlitsentsi süsteemi üle vaadata

2016. aastal FIA pool algatatud superlitsentsi süsteem tähendab seda, et sõitjad peavad F1-te pääsemiseks teenima eelneva kolme hooajaga madalamates võidusõidusarjades vähemalt 40 punkti.

Märtsis tabas maailma ülemaailmne koroonaviiruse pandeemia, mis tekitas spordimaalimas paksu pahandust. Sellest ei pääsenud ka võidusõidusarjad, millest paljud on pidanud hooaega lühendama või sootuks tühistama. Lisaks on paljude noorukite sarjades osalemine sponsorite toe vähenemise tõttu sattunud löögi alla.

Nüüd kinnitas FIA, et kavatseb kogu süsteemi üle vaadata. «Soovime teha kindlaks, et superlitsentsi süsteem, mis loob sõitjatele teekonna juuniorite tasandilt kuni tipuni, annab jätkuvalt võistlejatele ausad ja võrdsed võimalused edenemiseks,» seisis autoliidu teadaandes.

«FIA superlitsentsi töögrupp konsulteerib erinevate meeskondade, promootorite ja sõitjatega, et kindlustada ohu all olevate sarjade jätkusuutlikus. Lisaks soovitakse üle vaadata ebavõrdsus, mis on võinud tekkida sarjade erinevatest alustamisaegadest,» lisati pressiteates.

FIA ühekohaliste võidusõidumasinate komisjoni president Stefano Domenicali kinnitas portaalile Motorsport.com, et COVID-19 poolt mootorisporti tabanud hoop julgustas sellist sammu ette võtma.

«Mitmed ringrajasarjad on majanduslikes raskustes. Samas sõitjad on mures selle üle, kuidas hooaja vahelejäämine või raskustes sarjaga liitumine võib mõjutada nende edenemist FIA ühekohaliste masinate arengurajal. FIA on nendest muredest teadlik ja soovib kinnitada nii sarjadele, meeskondadele ja võistlejatele, et superlitsentsi töögrupp tegeleb lahenduste otsimisega, mis tagavad aususe, julgustavad võistlema ja aitavad sarjadel tagada praegusel raskel ajal stabiilsuse,» lisas Domenicali.

See võib kõik olla heaks uudiseks Eesti vormelitalendile Jüri Vipsile, kes sihib vajalikke superlitsentsi punkte, et pääseda vormel 1 sarja. Vipsil on hetkel olemas 20 superlitsentsi punkti ja puudu jäävaid pidi ta minema tänavu jahtima Jaapani Super Formulasse, kus üldarvestuses esikahe sekka jäämine need ka tagaks.

Jüri Vips FOTO: Diederik van der Laan/Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Kuna tõusva päikese maal on riiki sisenemine välismaalaste jaoks tehtud pea võimatuks, siis pole kindel, millal eestlane sarjast osa võtma pääseb. Super Formula korraldajad võtsid vastu otsuse, et kahe halvima võistluse tulemused tühistatakse, ehk arvesse lähevad viie edukama sõidu tulemused.

Esimene etapp peeti augusti lõpus Motegi ringrajal. Teine sõidetakse septembri lõpus ja kolmas oktoobri keskel.