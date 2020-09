Välisriigist Tallinna suurvõistlusele tulnud sportlasel diagnoositi koroonaviirus

Laupäeval toimuvatele IRONMANile on registreerunud umbes 1700 osalejat. Täispikal distantsil on 70 protsenti osalejatest välismaalased ja 30 kohalikud, poolpikal distantsil on enamik eestlased, 30 protsenti välismaalased. Kõige rohkem osalejaid on Ühendkuningriikidest ja Soomest. Rohkem kui 80 protsenti osalejatest on mehed, seisab pressiteates.