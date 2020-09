Rally Estonia ja EALi tüli ning kaardilugeja rutakas otsus tegi Lappi elu Eesti MM-etapi eel keeruliseks

Soomlaste ekipaaž on varasemalt Rally Estonial võistelnud, seega olid neil rajalegend olemas. Kui aga aasta alguses selgus, et tänavusel hooajal jääb WRC promotsioonirallina mõeldud etapp korraldajate ja Eesti Autospordi Liidu (EAL) tüli tõttu ära, viskas Ferm märkmed minema.

«Meil oli legendiga probleeme, sest esialgu teati ametlikult, et Rally Estonia ei toimu tänavu mingisugusel kujul. Janne viskas märkmed prügikasti,» selgitas Lappi DirtFishile. «Kui kuulsime, et siin toimub MM-etapp, tekkis väike probleem. Õnneks leidsime pardakaamera videod, nii et ta sai uue legendi koostada.»