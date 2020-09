Galerii ⟩ Esimest kiiruskatset koguneb aia taha jälgima järjest rohkem huvilisi

Rally Estonia esimene kiiruskatse Tartus saab vähem kui tunni pärast avapaugu ning juba on uudishimulikud kohalikud ennast aia taha sisse sättinud. Tõsi, pole lihtne bänneritega kaetud aiavõre tagant sisse näha. Seetõttu on nii mõnigi fänn endale hankinud kõrgendused, mille peal seistes püüab WRC autosid ikkagi kihutamas näha.

Mõni teine on aga ennast kraavi põhja istutanud, lootuses, et saab aia alt vähemalt rattaidki näha. Huviliste hulgas on neid, kes kannavad maski ja neid, kes pole pidanud seda vajalikuks suu ette kinnitada. Paljud möödujad jutustavad omavahel, kas tulid õigest kohast või oleks saanud ka lühemat maad pidi kohale. Jalgratturid, keda ralli täna ei huvita, peavad kergliiklustee ületamiseks rattaga kraavist läbi minema.