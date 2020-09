Esimene ralliõhtu: võidujooks viimase ämbri nimel, mõrkjas meel ja redeliga kaameramehe abistamine

Valget kattebännerit maha kiskudes ja aia vahelt piiludes ootasid Tänaku ja Järveoja autot ärevusega kolm naist. See kuldne kolmik ei jõudnud veel augustiks midagi otsustada, kui rallipassid olid juba läbi müüdud. «No ei saa selliseid otsuseid ju kohe kiiruga teha ja jäimegi hiljaks,» selgitas Anneriin Truu. Temaga kaasas olnud Kaia Jõgiste tunnistas, et meel on nukker, et lähemalt ralliautosid ei näe. Ta elab ise Eesti Rahva Muuseumi kõrval ja ütles, et korraldajad oleks võinud rohkem mõelda inimeste peale, kes aia taha tulevad. «Kõik ju teadsid, et rahvas tuleb. Oleks siis võinud ju need bännerid aia pealt ära võtta, vähemalt oleks võre vahelt rohkem näinud. Inimesed oleks selle eest olnud isegi valmis maksma,» leidis Jõgiste.