USA lahtistel neljandasse ringi jõudnud Kontaveit: minul pole enam midagi kaotada ja lähen enda parimat tennist näitama

New Yorgis oli täna kaunis suveilm, kus päike paistis pilvitus taevas ja õhutemperatuur küündis 30 kraadini. Kohtumine ise algas Kontaveiti jaoks ootamatult kehvasti. Ta alustas esimesena pallimist ning kaotas selle lausa nulliga. Õnneks see teda rivist välja ei viinud ja peagi särasid tablool juba Eesti esireketi 4:1 edunumbrid. Just selline kiire vastamine on Kontaveiti mängus üha sagedam nähtus.