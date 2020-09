Piltuudis ⟩ Suure avarii teinud Grossi Fiesta WRC sai kõvasti viga

Kaardilugeja Mõlder ütles ralliraadiole, et üks hüpe viskas auto maast lahti. Seetõttu polnudki võimalik enam neljarattalist põrgulist kontrollida ning väljasõidust polnud pääsu. Avarii toimus Rally Estonia sotsiaalmeedia sõnul kilomeeter pärast starti, ekipaaži tervisega on kõik korras.

Ralliraadio lisas hiljem, et Grossile ja Mõlderile sai lisaks hüppele saatuslikuks ka kraav. Kui esimene viskas auto rajalt välja, siis teine oli süüdlaseks, miks sai masin säherduse hoobi.

Kui esialgse teabe kohaselt ei jäänud Grossi ja Mõlderi autost just kuigi palju järele, siis pildid avariikohalt reedavad, et ehkki masina vigastused on suured, pole Fiesta WRC kokku kortsunud.