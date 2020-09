Terviseamet andis täna teada, et Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) poolt korraldatud järeltestimisel tuvastati nakatumine kuuel Nõmme Kaljuga seotud isikul, viies positiivse proovi andnud inimeste koguarvu 14-ni.

«Testime neid isikuid, kes olid Kalju võistkonnaga koos iga kahe päeva tagant. Jätkame seda testimist veel ka lähipäevadel. Kalju klubi on meile kinnitanud, et kõik kontaktsed on isoleeritud,» ütles EJLi kriisikomisjoni liige Mihkel Uiboleht Terviseameti kodulehel avaldatud teadaandes.